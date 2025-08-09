Ferragosto a Savona, un ricco calendario di eventi con i Bagni Marini: ecco cosa fare

Savona. Si avvicina la settimana di Ferragosto con un ricco calendario di eventi promosso dal Consorzio Obiettivo Spiagge e dal Sindacato italiano balneari, con il patrocinio del Comune di Savona.

L’appuntamento più atteso è la posa dei lumini in mare del 14 agosto: una tradizione immancabile per i Savonesi e per i tanti turisti. Ma già domani, l’alba sarà scandita dal concerto che alle 5,45 del mattino si terrà alla spiaggia dello Scaletto senza Scalini, nel quartiere delle Fornaci. Si tratta della settima edizione del concerto classico a cura dell’Ensemble Rossini e musiche di Antonio Vivaldi. Il concerto è a ingresso libero, organizzato dall’Associazione Judax Agorà in collaborazione con il Comitato Festa del Mare Burgu de Furnaxi e il Comune.

