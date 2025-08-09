Fideiussioni Olmo 2, il Pd Sarzana accusa: “Ritardi inspiegabili e danno per il Comune”

Il Partito Democratico di Sarzana e il consigliere Franco Musetti incalzano ancora l’amministrazione comunale in merito all’escussione delle polizze fideiussorie in grave ritardo. Al centro del dibattito le fideiussioni da riscuotere in relazione al piano particolareggiato denominato Olmo 2 e mai concluso dal soggetto attuatore. Il Comune ha da tempo la facoltà di incassare più di due milioni di euro ma la pratica sembra rimasta addormentata per lunghi anni, nonostante le garanzie coprissero la realizzazione di opere idrauliche di grande importanza, come peraltro la demolizione e ricostruzione del ponte di via Falcinello, poi appaltata grazie all’intervento di fondi pubblici: “Ci spieghino perché hanno atteso il 2025 per mettere i legali in condizione di lavorare al decreto ingiuntivo. L’incarico era stato affidato nel 2022, la procedura avviata addirittura nel 2017. In tutto questo tempo il valore nominale delle garanzie ha inevitabilmente subito una perdita di valore reale, a causa degli aumenti generalizzati dei prezzi”.

A seguito di un accesso agli atti, nel gennaio 2025 il segretario comunale specificava che ‘lo studio legale a suo tempo incaricato di procedere con il ricorso per decreto ingiuntivo è in attesa di una relazione da parte degli uffici tecnici comunali, prima di procedere al deposito del ricorso stesso. Non è stata quindi versata fino alla data odierna alcuna somma da parte della compagnia assicuratrice per effetto dell’escussione delle polizze a garanzia degli obblighi assunti’.

