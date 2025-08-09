Finale Ligure, guasti alla rete idrica: attivate le autobotti a Gorra, Olle, Cà del Moro e Perti Alta

Finale Ligure. Nonostante l’esito positivo dell’intervento effettuato dal Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese nella scorsa notte (tra l’8 e il 9 agosto, ndr), si informa la cittadinanza che si sono verificati nuovi guasti alla rete idrica che rifornisce le zone di Perti Alta, Cà del Moro, Gorra e Olle. Segnatamente la rottura della pompa in zona San Sebastiano, a Perti, e la rottura di un tratto di tubatura in località Valgelata.

Per tale motivo, nelle giornate di oggi e domani, sabato 9 e domenica 10 agosto 2025, si registreranno interruzioni e disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile nelle aree già citate. Il personale tecnico del Consorzio ha provveduto a ridurre la rottura alla tubatura in zona Valgelata, consentendo alle utenze interessate un ritorno graduale alle normali condizioni di fornitura.

» leggi tutto su www.ivg.it