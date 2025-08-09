COMMENTA
Guerriero, la ligure Alice Ghione trionfa al contest musicale nella categoria junior

Ronciglione. La Ligure Alice Ghione è la vincitrice nella categoria junior del contest Guerriero, giunto alla sua terza edizione. Un contest giovane dedicato a Marco Mengoni che in soli tre anni è diventato punto di riferimento di giovani talenti emergenti.

La gara, suddivisa in due categorie (junior e over) è stata valutata da giudici d’eccezione che hanno assegnato i premi finali e le menzioni speciali. A vincere il primo premio per la categoria junior è stata appunto la ligure Alice Ghione, mentre per la categoria over ad emergere è stato Nicolò Puccica.

