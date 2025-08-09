Il cardinale Angelo Bagnasco a Brugnato per san Bernardo

Mercoledì 20 agosto l’arcivescovo emerito di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, sarà a Brugnato per presiedere, nella città vescovile, i vespri e la tradizionale processione in onore di san Bernardo abate. Bagnasco sarà accolto dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, che a Genova è stato suo ausiliare per cinque anni, dai canonici del capitolo concattedrale e dalle autorità locali. La celebrazione presieduta dal cardinale sarà alle 21 e si concluderà, secondo la consuetudine, in Piazza Irnerio, nel cuore del centro storico.

