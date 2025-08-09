COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Impavidi, Bellegoni: “Oltre l’indagine il piano politico e istituzionale impone un livello di responsabilità più alto”

Impavidi, Bellegoni: “Oltre l’indagine il piano politico e istituzionale impone un livello di responsabilità più alto”

Matteo Bellegoni

“L’indagine che coinvolge la sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, in merito all’affidamento dell’appalto per la gestione del Teatro degli Impavidi in relazione al triennio a partire dalla stagione 2021, non può che preoccupare e portare a ulteriori, serie riflessioni circa l’operato della stessa che, ancora una volta, nella speranza che dall’indagine non emergano elementi ancor più gravi, ha dimostrato, assieme alla sua giunta, profonda superficialità e inadeguatezza nel ruolo”. Così in una nota Matteo Bellegoni per il PCI. “In questo contesto – aggiunge – spicca il grave episodio che ha fatto scattare le indagini relativo alla conferenza stampa del 4 ottobre 2021 convocata dalla sindaca assieme ad una delle parti in causa a distanza di più di un mese dalla scadenza del bando per l’affidamento. Pur essendo formalmente legittima, questa scelta è politicamente discutibile e poco consona al comportamento che dovrebbe contraddistinguere un’amministrazione seria e rispettosa dell’imparzialità. Io ed il PCI siamo e restiamo garantisti: sarà la magistratura a fare piena luce e a stabilire eventuali responsabilità. Tuttavia, il piano politico e istituzionale impone un livello di responsabilità più alto che passa anche dalla scelta di tempi, modi e gesti in grado di evitare qualunque ombra o conflitto di interesse, reale o percepito. Le istituzioni hanno il dovere di non limitarsi a rispettare le procedure formali ma di garantire massima trasparenza ed equidistanza verso tutti i soggetti coinvolti. Gesti come quello del 4 ottobre 2021 rischiano di alimentare il sospetto di favoritismi e di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La cultura e in particolare un bene simbolico come il Teatro Impavidi devono restare un patrimonio di tutti e non una vetrina per pochi; liberi da logiche di potere e relazioni privilegiate”.

L’articolo Ferragosto in Liguria verso il tutto esaurito, nello Spezzino occupate il 95,7% delle camere proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com