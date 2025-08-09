La vicesindaco di Luni Barbara Moretti entra nella segreteria nazionale del PSI

La vicesindaco di Luni Barbara Moretti nella giornata di ieri è stata nominata nella segreteria nazionale del PSI. Il segretario regionale Brero esprime in proposito “grande soddisfazione per la conferma di una presenza spezzina nell’organo nazionale, in coerenza con la nuova politica del Partito di rinnovamento nella qualità”.

La direzione ha poi approvato la relazione del segretario Vincenzo Maraio imperniata sulla prossima tornata elettorale di autunno che riguarderà sei regioni, nelle quali i socialisti stanno lavorando per costruire una lista denominata “Avanti” che veda insieme le forze riformiste del centrosinistra.

