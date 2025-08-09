Le modifiche alla viabilità e l’ordinanza della Capitaneria per la domenica delle Frecce Tricolori

Domenica 10 agosto La Spezia sarà teatro di un’esibizione delle Frecce Tricolori, che già oggi hanno solcato i cieli spezzini per le prove dell’air show, previsto in orario 16.30-18.30. Prima dell’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale, il pubblico potrà assistere a una ricca sequenza di performance aeree con: elicotteri del 15° stormo dell’Aeronautica Militare, della Guardia Costiera e della Marina Militare; pattuglia civile Twenty Six con velivoli C26; pattuglia TT Take su aerei Yak 52; e ancora esibizione acrobatica di Acronadia su Pitts S2B e performance del pluricampione italiano di acrobazie su CAP 231. Inoltre, lungo Passeggiata Morin sarà allestito uno stand dell’Aeronautica Militare con un simulatore di volo.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento domenica 10 agosto, come già sabato 9, Viale Italia sarà interdetto al traffico nel tratto compreso tra Via San Cipriano e la Rotatoria Oriana (Porto Mirabello). Sempre in materia di viabilità, domenica 10 sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta dalle 13.00 alle 24.00, da e per i parcheggi di interscambio Darmipark e Palapark. QUI l’ordinanza del Comune con tutte le modifiche alla mobilità.

