Mancini presenta il suo libro in Val di Vara

Paolo Junior Mancini

Triplo appuntamento in Val di Vara per Mancini. L’autore presenterà il suo “Vita contadina” il 12 agosto a Bracelli alle ore 21. L’incontro sarà moderato da Claudio Cerretti e la serata è organizzata dal gruppo territoriale “Amici di Bracelli” in collaborazione con il consorzio Il Cigno.
Il giorno successivo, mercoledì 13 agosto alle ore 18, Mancini farà tappa a Sesta Godano. In occasione della sagra della cipolla e della festa del volontariato, l’autore dialogherà con Pamela Daneri, consigliera comunale con delega al turismo.
L’ultimo appuntamento è previsto per sabato 23 agosto alle ore 16 in contemporanea con la festa della cultura contadina a Vezzanelli di Zignago.
Non è un caso, aggiunge Mancini, che il mio tour prosegua soprattutto in Val di Vara. Si tratta di un vasto territorio con una lunga storia e una grandissima capacità agricola nel quale lo spopolamento è ogni giorno sempre più concreto. Sono felice di essere ospite perché lo scopo della cultura è fare comunità, generare riflessioni e custodire le tradizioni che altrimenti rischiano di scomparire. In questo modo posso donare il mio contributo.

