Migranti arrivati al porto di Savona, Filt Cgil: “Solidarietà a tutti i naufraghi tratti in salvo. Benvenuti”

Savona. La nave “Life Support” di Emergency ha tratto in salvo 146 naufraghi di cui 11 minori e 4 donne (1 in dolce attesa).

“La Filt Cgil di Savona esprime la propria solidarietà a tutti i naufraghi tratti in salvo e a tutte le persone che decidono di lasciare la propria terra per sopravvivere ai numerosi conflitti intercontinentali e dare una possibilità alla propria famiglia. Non è una novità che alcuni villaggi puntino tutto su alcuni “prescelti” perché possano giungere in Europa e attraverso il lavoro contribuire al sostentamento della comunità”, dichiarano dal sindacato.

