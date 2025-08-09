Natale: “Diretto Torino-Roma, decisione Trenitalia è colpo pesante per centinaia di lavoratori. Regione non può non attivarsi”

“Il treno 8623 delle 15.15 da Torino Porta Nuova diretto a Roma Termini non sarà più prenotabile dai pendolari attraverso l’abbonamento e la carta Tuttotreni perché Trenitalia ha deciso che diventerà un Frecciarossa e quindi il biglietto dovrà essere acquistato separatamente. Questa decisione rappresenta un colpo molto pesante per centinaia di lavoratori che quotidianamente lo utilizzavano per raggiungere Sarzana, La Spezia e Tigullio”. Lo dichiara in una nota Davide Natale, consigliere e segretario regionale del Partito democratico.

“I comitati dei pendolari sono determinati a chiedere di ripristinare un convoglio che faceva raggiungere in tempi brevi le destinazioni sopra richiamate – prosegue Natale -. Siamo di fronte a una decisione inconcepibile e che danneggia chi si reca giornalmente al lavoro a Genova. Ancora una volta decisioni verticistiche colpiscono i lavoratori liguri. La Regione non può osservare quanto accade e non attivarsi nei confronti di Trenitalia. Serve un’azione corale per assicurare ai pendolari un servizio indispensabile per la propria attività. Trenitalia fa gli spot con Bocelli ma taglia i treni ai pendolari”.

