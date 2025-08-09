Nodo di Genova, il Mit: “Procede il potenziamento della linea ferroviaria Genova–Campasso”

Roma. In riferimento all’interrogazione a risposta scritta sul progetto di potenziamento della linea ferroviaria Genova-Campasso, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnala che il collegamento Bivio Fegino–Campasso–Porto Storico rientra nel Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova. L’iniziativa ha obiettivi ambiziosi: velocizzare il traffico merci, separare i flussi passeggeri da quelli commerciali e collegare direttamente il porto alle grandi direttrici del nord Italia e dell’Europa, comportando una profonda trasformazione urbana per Genova e il suo entroterra.

​Le opere di riqualificazione urbana, per le quali il ministero ha assicurato risorse finanziarie per complessivi 199 milioni di euro, sono volte a migliorare la qualità della vita nei quartieri di Sampierdarena, Certosa, Rivarolo e Borzoli, già duramente colpiti dal crollo del ponte Morandi. L’attenzione si concentra su ambiente e connessioni urbane per mitigare i disagi da circolazione. A questi si aggiungono gli indennizzi per i disagi da cantiere, già in corso di erogazione. Si precisa che i 13 milioni di euro mancanti saranno disponibili a partire dal prossimo contratto di Programma MIT-RFI.

