“Palio del Golfo è vicino a chi pratica canottaggio indipendentemente dalle abilità e condizioni”

“Leggiamo con rammarico le dichiarazioni che hanno messo in cattiva luce l’operato del Comitato delle Borgate. Siamo veramente dispiaciuti perché riteniamo che il movimento del Palio del Golfo sia sinceramente vicino a tutti gli atleti che praticano il canottaggio indipendentemente dalle loro abilità e condizioni”. E’ quanto si legge in una nota del Comitato delle Borgate, che prosegue: “Per questo, in occasione del centenario, il Comitato ha sostenuto il Coordinamento Nazionale Canottaggio UISP Acquaviva che ha organizzato, in collaborazione con la Società Canottieri Velocior 1883, il Primo Palio Remiero Speciale Nazionale di Canottaggio ed Indoor Rowing Unificato. Le gare si sono svolte giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto, in occasione delle iniziative collaterali al centesimo Palio del Golfo. Il Comitato delle Borgate ha messo a disposizioni le strutture per svolgere le competizioni, si è fatto carico di attrezzare il campo gara, ha coinvolto i giudici del Palio, ha invitato gli atleti alla cena delle Borgate, mentre la società IBG, che su incarico del Comune ha organizzato gli eventi collaterali al Palio 100, si è occupata di fornire vitto e alloggio. Alla luce di questi buoni rapporti ci ha fatto piacere partecipare alla cerimonia di premiazione che si è svolta sabato 2 agosto al Circolo Ufficiali, in un cordiale clima di collaborazione.

A fronte della richiesta di partecipazione come entità separata alla sfilata delle Borgate, il Comitato ha spiegato ai richiedenti il regolamento che precisa le modalità organizzative, visto che la sfilata del venerdì, come è noto, fa parte della competizione tra le 13 Borgate. Come in numerose precedenti circostanze, il Comitato ha interdetto la partecipazione ad altre associazioni, rappresentanze universitarie, gruppi organizzati o singoli rappresentanti di attività terze. Ancora una volta ci troviamo a sottolineare che il regolamento del concorso della sfilata stabilisce il numero di figuranti massimo per ciascuna Borgata, l’assetto degli equipaggi e della barca, il rispetto del decoro e del comportamento dei partecipanti. Nello specifico nessun ente o soggetto riconoscibile esterno al movimento è ammesso a parteciparvi. La vera integrazione è partecipata alla vita delle Borgate e di sfilare con i propri colori, senza presentarsi come una realtà separata. Gli esempi sono tanti, come gli atleti con fragilità che si sono integrati in più sfilate nel corso degli anni”.

