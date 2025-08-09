Paraggi: bambino di 8 anni in difficoltà mentre fa il bagno, controlli al Gaslini

Attimi di tensione questo pomeriggio verso le 17.00 a Paraggi. Un bambino di 0tto anni è apparso in difficolta mentre faceva il bagno. Tratto a riva respirava con difficoltà ed in un primo momento gli è stato assegnato il codice rosso. Poi le manovre messe in atto da un bagnino e l’arrivo del medico del 118 hanno tranquillizzato i familiari e quanti hanno assistito al salvataggio. Fortunatamente il respiro è tornato alla normalità. Il bambino tuttavia è stato trasferito in codice verde all’Istututo Gaslini per verificare che non abbia riportato danni; controlli eseguiti da adeguate attrezzature.

