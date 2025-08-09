Parco Nazionale di Portofino: “Un’occasione da non sprecare”

Da Davide Grillo, “Impegno Comune”

Oggi ho partecipato all’incontro “30 anni di Aree Protette in Liguria – Verso il Parco Nazionale di Portofino” a bordo della Goletta di Legambiente.

Come Impegno Comune siamo convinti che il Parco Nazionale possa rappresentare un vero volano di opportunità, tutela ambientale e ricerca scientifica. Per essere efficace, deve avere un perimetro il più ampio possibile, come indicano i dati e gli studi scientifici: se vogliamo salvare la biodiversità del nostro Paese, servono aree protette solide, gestite con regole chiare e indipendenti dalle pressioni locali.

