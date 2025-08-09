“Pitei ‘n cantina”, ordinanza del sindaco su superalcolici e bevande in contenitori di vetro e metallo

In vista di “Pitei ‘n Cantina”, in programma il 15 e 16 agosto nel borgo di Pitelli, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza (consultabile QUI) con l’obbiettivo di garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti.

Il provvedimento stabilisce che, dalle ore 17:00 del 15 agosto alle ore 6:00 del 16 agosto e dalle ore 17:00 del 16 agosto alle ore 6:00 del 17 agosto, saranno vietate in tutto il borgo di Pitelli:

· la vendita per asporto, in qualsiasi forma e modalità, di bevande superalcoliche con gradazione superiore ai 20 gradi;

· la cessione a qualsiasi titolo di tali bevande;

· la vendita per asporto e la cessione di bevande contenute in recipienti di vetro o metallo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com