Pronto soccorso, Natale: “40% ingressi da non residenti, senza un potenziamento ci sarà il collasso”

“Da aprile a metà luglio presso i pronto soccorso dei presidi ospedalieri di Asl 5 ci sono stati 13.440 ingressi di pazienti residenti in Asl a fronte 8.010 tra stranieri e cittadini di asl fuori regione. I numeri parlano chiaro, serve più personale sanitario per affrontare la situazione che si è venuta a creare con l’incremento delle presenze turistiche. Ovvero ripensare e prevedere nuovi finanziamenti per la sanità spezzina”. Lo sostiene Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico dopo essersi fatto fornire i dati dall’azienda sanitaria locale.

“In alcune realtà turistiche del nostro Paese ci sono dei veri e propri moduli ospedalieri che vengono attivati nei periodi di maggiore afflusso – analizza Natale -. Siamo convinti che questo tipo di organizzazione deve essere prevista anche nella provincia della Spezia. Quanto era previsto come modello organizzativo è superato dai fatti. Quando il 40% degli accessi ai pronto soccorso del Sant’Andrea e del San Bartolomeo è rappresentato da persone che non sono cittadini di riferimento di Asl vuol dire che la situazione, se gestita in modo ordinario, rischia di non essere più sotto controllo”. Non finisce qui. “Ovviamente dagli accessi al pronto soccorso discende un incremento del numero di richieste di esami strumentali e, in alcuni casi, di ricovero – aggiunge Natale -. Quindi serve un ulteriore rafforzamento del personale, a partire da quello del pronto soccorso, e un aumento degli spazi dedicati a questo servizio. Se vogliamo parlare di turismo dobbiamo affrontare tutto ciò che ruota intorno a questa realtà. Non è possibile vantarsi delle presenze e poi far pagare ai cittadini questo fenomeno in termini di minori servizi nel contesto di una sanità pubblica già ampiamente depotenziata negli ultimi 10 anni”.

