Rapallo: incontro don De Vecchi-Carannante, pubblico numeroso, attento e ammirato

Probabilmente è stato l’incontro più interessante di questa parte del 2025. Un’idea geniale: un dibattito su “Rapallo la comunità perduta” (ma il discorso è stato esteso) svoltosi nell’ambito dell’”Estate rossa” a San Pietro di Novella. Un confronto tra don Jacopo De Vecchi, parroco di Sant’Anna e direttore dell’Ufficio pastorale della cultura della Diocesi di Chiavari e Andrea Carannante, consigliere comunale a Rapallo, da anni impegnato nelle battaglie per i beni comuni, l’ambiente e la giustizia sociale. Due forti personalità. Un pubblico numeroso, ma soprattutto attento che ha apprezzato un dibattito che ha arricchito i presenti.

