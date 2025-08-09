Savona, tutto pronto per il grande Ferragosto allo Scaletto dei Pescatori

Savona. “Sarà un grande happening sulla spiaggia di Savona, un insieme spettacolare di luci e suoni che ci accompagnerà fino a Ferragosto. Sarà ciò che è sempre stato, quest’anno ci auguriamo con ancora più energia”. Luca Galtieri, storico inviato di Striscia la notizia, tratteggia così i connotati del Grande Ferragosto allo Scaletto, in programma la sera e la notte di giovedì 14 agosto appunto allo scaletto dei pescatori delle Fornaci, lui cui spetta il compito di condurre l’evento.

Prima, l’appuntamento con la posa in mare dei lumini, a cura dell’Associazione Bagni Marini, poi dalle 22 lo spettacolo musicale con il palco montato spalle ai Serenella, in modo che la splendida spiaggia di Savona sia fino a notte il naturale anfiteatro per l’evento. Con Luca Galtieri, punte di diamante dello spettacolo saranno il dj Rudy Mascheretti e la cantante Monia Russo, tre Festival di Sanremo alle spalle.

» leggi tutto su www.ivg.it