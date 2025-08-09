Sospetta zanzara positiva al West Nile a Genova, lunedì si riunisce il tavolo tecnico

È stato ritrovato a Genova un sospetto insetto vettore positivo al West Nile nella zona del cimitero di Staglieno durante la sorveglianza entomologica prevista dal Piano di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi in Regione Liguria 2025, che riguarda il monitoraggio e il controllo degli insetti, in particolare quelli che possono essere vettori di malattie per l’uomo e gli animali.

Lunedì 11 agosto si riunirà pertanto il Tavolo tecnico intersettoriale regionale per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi che vede coinvolti, tra gli altri, Regione Liguria, Asl 3, Comune di Genova, Università di Genova e tutti i membri del Tavolo interessati al caso per valutare le misure da adottare come, ad esempio, trattamento, monitoraggio, e disinfestazione. Per informazioni su come difendersi dalle zanzare invasive visita la pagina dedicata.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com