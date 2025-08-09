“Teatro nel borgo” a Borghetto, l’11 agosto Valeria Solarino in “Il sesso inutile” di Oriana Fallaci

Borghetto Santo Spirito. Lunedì 11 agosto terzo appuntamento con la rassegna “Teatro nel Borgo”, all’Arena Cinema Vittoria di via Marexiano a Borghetto Santo Spirito, con inizio alle 21.30.

In scena Valeria Solarino, volto noto del cinema italiano, in uno spettacolo dedicato alla lettura di alcuni passi da “Il sesso inutile” di Oriana Fallaci, nell’adattamento di Riccardo Ventrella, accompagnata dai musicisti Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, elettronica) e Francesco Ganassin (clarinetti, ocarina). Il coordinamento artistico e l’ideazione dello spettacolo è a cura di Elena Marazzita.

Nel 1960 Oriana Fallaci parte in compagnia del fotografo Duilio Pallottelli per realizzare un’inchiesta sulla condizione delle donne. Mossa dalla curiosità di scoprire se la felicità di una donna sia determinata dalla cultura e dal suo grado d’indipendenza, la Fallaci attraversa l’Oriente e conosce le spose bambine dei paesi islamici, le così definite “farfalle di ferro” dell’India, “le matriarche” della Malesia, “le prismatiche” cinesi, “le geishe” giapponesi, “le cosmopolite” hawaiiane, fino ad arrivare a New York, dalle donne “che ti riempiono di honey, sweety and sugar”.

