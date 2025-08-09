Treno Torino-Roma, Scajola: “Trenitalia non può permettersi di calare decisioni dall’alto che danneggiano i pendolari liguri”

“Trenitalia, anche sui treni non di diretta competenza della Regione Liguria, non può permettersi di calare decisioni dall’alto che danneggiano i pendolari liguri e in generale il servizio ferroviario della nostra regione”. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola in merito al treno 8623 che da Torino Porta Nuova conduce a Roma Termini. “L’azienda di trasporto vorrebbe infatti modificare l’attuale Frecciabianca – leggiamo ancora nella nota – in un Frecciarossa non rientrante nel circuito della carta Tuttotreni”.

“Sul tema abbiamo fatto una riunione con i vertici di Trenitalia nel mese di luglio in cui ho espresso tutta la contrarietà della Regione Liguria – prosegue Scajola -. In seguito abbiamo inviato due lettere senza avere alcuna risposta fino a oggi. Un comportamento grave che non possiamo accettare. Chiediamo dunque che Trenitalia riveda la propria decisione o che, in alternativa, conservi le condizioni dell’attuale Frecciabianca anche per il Frecciarossa senza creare disagi a chi utilizza questo convoglio per spostarsi per motivi lavorativi mantenendo dunque gli stessi prezzi e l’utilità della carta Tuttotreni. Nell’ultimo incontro avuto a Roma ho sensibilizzato sull’argomento anche il viceministro Edoardo Rixi, poiché su queste tematiche è fondamentale un’azione politica congiunta a tutti i livelli”.

