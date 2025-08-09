Turismo: dal 14 al 17 agosto in Liguria si prevede il tutto esaurito

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Il ponte di Ferragosto è già quasi sold-out in Liguria, con una media del 97% di occupazione delle camere su tutto il territorio. Attualmente, l’andamento delle prenotazioni nei principali Comuni della Liguria si attesta infatti tra il 96 e il 98 in punti di percentuale.

Nello specifico, le rilevazioni turistiche interessano i giorni dal 14 al 17 agosto e vedono la provincia di Imperia al 97,2% di occupazione, quella di Savona al 98,3%, 96,4% per la provincia di Genova e La Spezia con il 95,7% di camere occupate.

» leggi tutto su www.levantenews.it