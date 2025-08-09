Ventenne in scooter fugge all’alt della polizia locale: inseguimento da brividi per le vie del centro, arrestato

Genova. Ha sfrecciato a più di ottanta all’ora di fronte a una pattuglia della polizia locale che stava facendo dei controlli sulla velocità, ma all’alt degli agenti non solo non si è fermato ma ha accelerato rischiando di travolgere l’agente. E’ successo poco dopo l’una di notte in corso Italia.

Il giovane, che era alla guida di un motociclo Piaggio e trasportava una passeggera di 17 anni, ha quindi tentato di fuggire inseguito da un’altra pattuglia della locale: ha percorso corso Marconi e viale Brigate Partigiane in direzione di piazza Verdi. All’altezza della Questura all’inseguimento si sono unite alcune volanti della polizia di Stato mentre il giovane ha bruciato un semaforo rosso uno dietro l’altro, sempre ad altissima velocità. Arrivato in via Moresco, è entrato in piazza Firpo in contromano, per arrivare in via Canevari ed è tornato indietro verso Brignole, sempre a tutta velocità.

