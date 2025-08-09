Vetro divisorio in mille pezzi per lancio bottiglia, ferita autista. Sindacati: “Episodio di gravità inaudita che si aggiunge a lunga lista di aggressioni”

Una conducente dell’Atc stamani è finita al Pronto soccorso, vittima di un censurabile episodio verificatosi in Viale San Bartolomeo, mentre era di servizio sulla linea L che collega Lerici con il capoluogo provinciale. A ferirla, il lancio, da parte di un uomo, di una bottiglia di birra che è andata a impattare contro il vetro divisorio dello spazio di guida, andato in mille pezzi; frammenti che hanno ferito la donna in più punti. Una vicenda che viene ripercorsa in una nota congiunta dai sindacati Cgil, Uil, Cobas e Ugl: “Oggi si è verificato un episodio di una gravità inaudita che avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori. Una nostra collega, impegnata nel regolare svolgimento del proprio turno di servizio sulla linea L Lerici–La Spezia, è stata aggredita da due individui probabilmente in stato di ebbrezza, saliti a bordo del mezzo nella tratta iniziale – scrivono le forze sindacali -. Sin dall’inizio del viaggio, i due hanno molestato l’utenza, bevendo alcolici e creando disordini. Nonostante i ripetuti inviti della collega a mantenere un comportamento corretto, uno dei due, giunto nei pressi dei Cantieri San Lorenzo, ha iniziato a colpire con i pugni il vetro divisorio dell’area di guida e, mentre scendeva dal mezzo, ha lanciato una bottiglia di birra contro lo stesso divisorio. Il vetro, colpito con forza, è esploso in decine di frammenti che hanno raggiunto la nostra collega al volto, al corpo e, purtroppo, anche agli occhi. In questo momento, mentre scriviamo, la collega si trova in ospedale, sottoposta alle cure mediche. Le nostre più sincere e sentite parole di vicinanza e di augurio di pronta guarigione le giungano forti: siamo tutti al suo fianco. Ringraziamo l’utenza che, presente al momento dell’aggressione, ha prestato aiuto e tentato di fermare gli aggressori, e la Polizia stradale per il tempestivo intervento che ha permesso di fermare e identificare i due responsabili”.

Di qui i sindacati ampliano il discorso: “Questo episodio si aggiunge a una lunga lista di aggressioni subite dal personale viaggiante, come quella accaduta poche settimane fa alla fermata di Via Chiodo, in pieno centro città. La misura è colma – affermano -. Denunciamo con forza le scelte errate dell’azienda e della proprietà: la mancata applicazione dell’accordo sulla videosorveglianza, firmato dai sindacati ormai da mesi: ad oggi tali sistemi di sicurezza non sono ancora operativi; l’eliminazione della figura dei verificatori a bordo, che oltre a controllare il pagamento della corsa svolgevano anche una funzione di deterrenza nei confronti di comportamenti incivili. Tale figura è stata eliminata per sopperire alla cronica carenza di autisti, poiché i colleghi sono stati destinati alla guida dei mezzi”.

