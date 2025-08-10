Aggressioni sugli autobus, Cub: “Problema non più tollerabile”. Faisa-Cisal: “Ora servono i fatti: la sicurezza non è negoziabile”

Cresce la rabbia e la preoccupazione tra gli autisti del trasporto pubblico locale spezzino dopo l’ennesimo episodio di violenza ai danni di una lavoratrice di Atc Esercizio. Ieri, un’autista è stata colpita da una bottiglia di vetro lanciata contro la cabina di guida: il divisorio si è frantumato, mettendo seriamente a rischio la sua incolumità.

L’episodio, sottolineano sia la Cub Trasporti che la Faisa-Cisal, non è un fatto isolato ma l’ultimo di una lunga serie di aggressioni subite dal personale viaggiante.

“Non è più tollerabile – afferma la Cub – che un lavoratore finisca al Pronto soccorso per aver semplicemente svolto il proprio dovere. La paura è ormai parte integrante del lavoro, e questo è inaccettabile”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com