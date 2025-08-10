Albissola Marina, tutto pronto per il concerto acustico di Matteo Garbarini

Albissola Marina. Concerto acustico questa sera, domenica 10 agosto alle 20 e 30, del musicista Matteo Garbarini che torna per un nuovo viaggio musicale ospite al Soleluna Beach Village.

Guiderà il pubblico in un viaggio musicale lungo la mitica Route 66, attraversando paesaggi sonori che hanno segnato la storia: dalle vibrazioni profonde del blues afroamericano, alle atmosfere polverose del country, fino alle contaminazioni moderne con il pop e la musica italiana, che ha saputo assorbire e reinterpretare queste influenze con sensibilità e stile.

» leggi tutto su www.ivg.it