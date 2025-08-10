Autista Atc aggredita, la solidarietà di Cattani e Crovara: “Occorre mettere in campo misure concrete”

Anche la consigliera comunale di Italia Viva, Gabriella Crovara, esprime la propria solidarietà per quanto accaduto a tutti i dipendenti Atc ed in particolare alla dipendente che altro non ha fatto che eseguire al meglio il proprio lavoro.
“Negli incontri con alcuni dipendenti e i sindacati unitari, è emerso che gli autisti di autobus, oltre a essere sottoposti a stress continuo con turni massacranti per mancanza di personale, spesso sono oggetto di aggressioni. I sindacati – afferma Crovara – con giusta ragione chiedono sicurezza e un impegno da parte dell’azienda ad investire anche sulla sicurezza dei lavoratori”.
“Chiederò una commissione specifica invitando i vertici di Atc ad un confronto con l’amministrazione comunale. E’ tempo che l’azienda investa su mezzi sicuri per i lavoratori e non solo su mezzi che inaugurano con l’amministrazione comunale e che poi rimangono fermi in deposito per lungo tempo. Il posto di guida dell’autista – conclude la consigliera di Italia viva – va protetto con cabine chiuse e materiale sicuro, non di vetro che al primo colpo con una bottiglia di vetro, esplode frantumandosi. E sarebbe utile che si pensasse all’installazione di videosorvegliaza che copra la zona di guida a tutela del lavoratore”.
