Autista Atc aggredita, la solidarietà di Cattani e Crovara: “Occorre mettere in campo misure concrete”

“Ieri mattina, un’autista Atc è finita in ospedale a causa di una violenta aggressione avvenuta in Viale San Bartolomeo, mentre svolgeva il proprio lavoro sulla linea L Lerici–La Spezia. Due individui, probabilmente in stato di ebbrezza, hanno molestato i passeggeri e, prima di scendere, uno di loro ha colpito il vetro di protezione dell’area di guida e lanciato una bottiglia di birra, mandandolo in frantumi. I frammenti hanno ferito la conducente al volto e al corpo. Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà alla lavoratrice ferita. A lei va il mio augurio di pronta guarigione e il ringraziamento per aver mantenuto il sangue freddo, proteggendo gli utenti nonostante il dolore e lo spavento”. La consigliera comunale del Partito democratico Viviana Cattani esordisce così nella nota stampa con la quale commenta quanto avvenuto nella giornata di sabato, ultimo episodio di un fenomeno che sta assumendo toni sempre più preoccupanti.

“Ma non basta indignarsi: questo episodio è l’ennesimo campanello d’allarme. La sicurezza di chi lavora e di chi viaggia – aggiunge Cattani – non è una questione opzionale, è un dovere delle istituzioni e dell’azienda. Servono telecamere funzionanti, controlli a bordo e investimenti reali nel trasporto pubblico, non tagli che lasciano soli gli autisti e gli utenti”.

“Chiedo che il Comune apra subito un tavolo urgente con i sindacati per mettere in campo misure concrete, perché questo problema ci riguarda tutti. Le corse sono ridotte rispetto al passato e la qualità del trasporto pubblico è parte integrante della qualità della vita di una comunità: se peggiora, peggiora anche la vivibilità della nostra città”, conclude la consigliera dem.