Bucci: “Con le Frecce Tricolori Liguria punto di riferimento nazionale”. Giampedrone: “Degna conclusione per il centenario del Palio del Golfo”

“Le Frecce Tricolori rappresentano il simbolo dell’eccellenza italiana, della passione e della precisione. Oggi, nel cielo della Spezia, abbiamo assistito a uno spettacolo straordinario che ha emozionato tutti e che chiude nel modo più suggestivo i festeggiamenti per il Centenario del Palio del Golfo. Questo evento è anche un tributo alla nostra comunità, alla Marina Militare e a chi ogni giorno lavora per rendere la Liguria un punto di riferimento nazionale. Ringrazio le Forze Armate, le autorità locali e tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata di festa e orgoglio per la nostra regione”.

Questo il commento del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, in occasione dell’Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, che si è tenuto oggi lungo la Passeggiata Morin alla Spezia. Un appuntamento che ha dimostrato ancora una volta il suo valore sia a livello regionale sia nazionale.

“Lo spettacolo delle Frecce Tricolore ha visto la partecipazione di migliaia di persone: siamo rimasti tutti con gli occhi rivolti al cielo e il fiato sospeso per ammirare le incredibili evoluzioni di questi piloti straordinari – dichiara l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone -. Credo sia stata la degna conclusione del centenario del Palio del Golfo, un appuntamento unico della nostra tradizione marinara, in grado di unire storia, cultura, sport e tradizione con la modernità e lo sviluppo di un territorio sempre più proiettato nel futuro. Come le Frecce, questa competizione è un esempio italiano di dedizione, forza, coraggio e passione: valori in grado di unire una città, una regione e l’Italia intera. Alla prossima edizione!”.

