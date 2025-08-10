Cade per 30 metri in un dirupo: 60enne di Albenga soccorso nella notte

Le squadre di Soccorso alpino e speleologico Liguria e dei Vigili del fuoco, oltre al personale del 118, hanno operato per tre ore questa notte nella zona del monte Carmo, nei pressi di località Cascina Porro, nel Comune di Giustenice per soccorrere un uomo di 60 anni, residente ad Albenga, che durante una escursione è scivolato in un dirupo molto scosceso per circa trenta metri.

Tecnici e medici (uno anche del Soccorso alpino) sono arrivati sul posto, messo in sicurezza l’area e si sono calati sul paziente. Quest’ultimo è stato stabilizzato e, successivamente, è stata utilizzata una tecnica di contrappeso per riportare l’uomo sul sentiero.

