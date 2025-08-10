Camogli: ricerca ed alta formazione, polo universitario nell’ex Barsanti

Un polo universitario per la ricerca e l’alta formazione nell’ex edificio che ospitava l’Istituto Barsanti ed oggi quello alberghiero “Marco Polo”, che sarà trasferito a Recco. Camogli del resto è già stata sede per alcune attività del Centro Nazionale di Ricerca (Cnr). Il nuovo progetto, redatto dal segretario generale Sabina Desiderato, disegna una realtà proiettata nel futuro. L’edificio di proprietà del Comune, inserito nel Parco regionale di Portofino, potrà assolvere con i propri spazi ad ogni attività di ricerca. Non è un sogno ad occhi aperti: vi è l’approvazione di una delibera di giunta che vi proponiamo; non fermatevi alle prime pagine puramente burocratiche.

DELIBERA

» leggi tutto su www.levantenews.it