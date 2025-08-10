Centrale unica del 118 in Liguria, la Cgil savonese: “No alla riduzione del personale”

Savona. La Fip Cgil e la Cgil savonese rilancio le possibili ricadute negative per il territorio in merito alla Centrale unica del 118 in Liguria.
“Siamo molto preoccupati per il progetto che prevede la Centrale Unica del 118 in Liguria, specialmente per la drastica riduzione del personale prevista. L’idea di un’unica centrale, già prevista a livello ministeriale, non è il problema principale. La vera ansia riguarda i tagli significativi al personale che potrebbero compromettere la qualità del servizio, soprattutto nelle zone più isolate. Meno personale, meno efficacia e tempestività, più rischi”.