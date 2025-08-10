Ceriale, ultimi spettacoli per la rassegna “Rotonda sul Mare”. Il 16 agosto i fuochi d’artificio

Ceriale. Dopo quello in programma questa sera, domenica 10 agosato, con lo spettacolo “Alla scoperta di Morricone” con l’Ensemble Symphony Orchestra, ultimi quattro appuntamenti nel mese di agosto per la rassegna “Rotonda sul Mare” promossa dal Comune di Ceriale e dalla provincia di Savona, in collaborazione con i commercianti e le associazioni cittadine.

Una kermesse artistica e di spettacolo organizzata dall’Agenzia Hpi Event di Giampiero Baldini, che ha proposto anche per l’estate 2025 un parterre di artisti fra comici e musicisti di primo piano, con tante serate di divertimento.

» leggi tutto su www.ivg.it