Chiavari: “Natura sì” spegne 25 candeline; una storia bio-ecologica

Il negozio “Natura Sì” di Chiavari ha spento 25 candeline con una festa che ha riunito clienti storici, amici e curiosi, tra assaggi di tartine, stuzzichini e vini biologici, con anche proposte vegane. A raccontare la storia del negozio è Alberto Cecconi, titolare insieme alla sorella Federica, alla guida di un’impresa familiare che coinvolge altri sei-sette parenti: «Abbiamo iniziato nel 1992 con un’azienda agricola biologica a Piani di Liggi, sopra Chiavari. Venticinque anni fa abbiamo aperto il primo negozio e dal 2007 facciamo parte della catena Natura Sì. Oggi portiamo avanti un’attività di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti bio per la salute delle persone e dell’ambiente. Tutto all’insegna della ecosostenibilità, per la tutela dell’ambiente e della salute umana”».La filosofia è rimasta quella delle origini: niente prodotti di sintesi chimica, rispetto della terra e centralità dell’uomo nell’ecosistema. Per l’occasione, lo staff indossava magliette celebrative con la scritta: “25 anni insieme. Per il rispetto della Terra e la difesa di chi la lavora”.

