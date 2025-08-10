Corniglia: turista ferita sugli scogli soccorsa; con Drago a Lavagna

Dalla Pubblica Assistenza di Corniglia

Oggi, intorno alle ore 17:00, una turista di 36 anni è rimasta ferita alla Marina di Corniglia a seguito di un trauma al ginocchio, riportato mentre si trovava sugli scogli.

Vista la difficoltà di raggiungere il luogo dell’incidente, è stato attivato l’elicottero Drago 162 del Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Genova. La donna è stata trasportata in codice giallo alla piazzola di Sestri Levante e successivamente trasferita al pronto soccorso di Lavagna per gli accertamenti del caso.

