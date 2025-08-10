D’Angelo: “Con qualche uscita faremo altro sul mercato. Niente paragoni con l’anno scorso, se saremo più forti lo dirà il campo”

“Solo il campo può dire se siamo più forti o meno dell’anno scorso”. Parla così Luca D’Angelo, l’allenatore dello Spezia, dopo il successo in amichevole contro il Sestri Levante. L’ultimo test è andato e ora è tempo di calcio vero, pensando subito alla Samp contro cui si giocherà il prossimo lunedì. “Abbiamo perso Bertola, Elia, Reca, Pio Esposito, tutti titolari nella nostra squadra. Sapevamo sarebbe successo. Il campo decide chi è la più forte, a priori è impossibile dirlo prima. Ma di certo non va commesso l’errore di fare paragoni, lo Spezia l’anno scorso non era annoverato tra chi lottava per i playoff e siamo arrivati terzi e in finale per andare in Serie A”.

Qualche novità vista in campo, come Salvatore Esposito sulla trequarti ma anche Zurkowski esterno. Variazioni che si valutano in vista dell’inizio del nuovo campionato: “Abbiamo provato diverse cose, non tanto diverse dalla scorsa stagione ma che ci diano alternative. L’idea è giocare con tre difensori e cinque centrocampisti anche quest’anno. Di Serio a volte si fa troppi problemi se non segna, ma a mio avviso fa un lavoro utilissimo a prescindere dai gol che realizza. Zurkowski può fare anche il quinto, ha corsa, forza e inserimento. In questo momento in cui non abbondiamo in quel ruolo, è una soluzione che si può attuare. Fa volentieri quel ruolo e ci sta si continui su questa strada”.

