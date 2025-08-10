Distorsione al ginocchio sugli scogli, deve intervenire l’elicottero Drago

Intervento questo pomeriggio alla Marina di Corniglia per una donna tunisina di 36 anni che, mentre si trovava sugli scogli, si è procurata la distorsione del ginocchio destro.

Sul posto si sono recati gli operatori del Soccorso alpino e speleologico Liguria con personale medico e i Vigili del fuoco.

La donna è stata stabilizzata, quindi con una barella è stata trasportata su un molo per essere issata a bordo dell’elisoccorso Drago. È stata efficace anche la collaborazione di alcuni proprietari di barche che hanno spostato le imbarcazioni per permettere all’elicottero di avvicinarsi il più possibile.

La donna è stata trasportata per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

