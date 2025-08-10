COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Distorsione al ginocchio sugli scogli, deve intervenire l’elicottero Drago

Distorsione al ginocchio sugli scogli, deve intervenire l’elicottero Drago

Generico agosto 2025

Intervento questo pomeriggio alla Marina di Corniglia per una donna tunisina di 36 anni che, mentre si trovava sugli scogli, si è procurata la distorsione del ginocchio destro.
Sul posto si sono recati gli operatori del Soccorso alpino e speleologico Liguria con personale medico e i Vigili del fuoco.
La donna è stata stabilizzata, quindi con una barella è stata trasportata su un molo per essere issata a bordo dell’elisoccorso Drago. È stata efficace anche la collaborazione di alcuni proprietari di barche che hanno spostato le imbarcazioni per permettere all’elicottero di avvicinarsi il più possibile.
La donna è stata trasportata per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

L’articolo Distorsione al ginocchio sugli scogli, deve intervenire l’elicottero Drago proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com