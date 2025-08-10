Ferragosto in spiaggia: in Liguria restano tanti posti liberi, e i prezzi volano

Genova. Mare, quanto mi costi: mai come in questa estate 2025 le spiagge italiane, quelle della Liguria in testa, sono state così vuote in agosto, e per il periodo di Ferragosto le previsioni (e i prezzi) non sono rosee. Colpa, secondo le associazioni dei consumatori, dei rincari, che portano una singola giornata al mare a costare oltre 100 euro di media a persona se a lettini e ombrellone si aggiungono pranzo e snack.

Il tema dei prezzi delle spiagge ad agosto (e non solo) è diventato virale in questi giorni dopo la denuncia di Assobalneari, che ha parlato di turismo mordi e fuggi in particolare la domenica e di contrazione dei consumi sino al 30%. Ai balneari hanno risposto influencer che sui social mostrano postazioni vuote e denunciano il caro prezzi, e anche l’attore Alessandro Gassman, che su Instagram ha scritto: “Cari amici gestori di stabilimenti balneari. Leggo che la stagione non sta andando bene bene. Secondo voi perché? Forse avete un po’ esagerato con i prezzi e la situazione economica del paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera? Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio. Capito come?”.

