Frecce Tricolori e Palio del Golfo, Peracchini: “La nostra storia che si rinnova”

“L’esibizione delle Frecce Tricolori ha regalato uno spettacolo unico ed emozionante, dipingendo il cielo sopra il nostro territorio dei colori della nostra bandiera e visibile non solo in Passeggiata Morin, dove hanno assistito oltre 40mila persone, ma da tutto il Golfo, regalando alla nostra comunità un forte orgoglio di essere italiana e spezzina. Il Centenario del Palio del Golfo è stato un anniversario speciale: è la nostra storia che si rinnova, è il filo che unisce il mare, le borgate e l’anima della città. Non è solo una gara, ma un patrimonio di identità e tradizioni che da cento anni si tramandano con passione e orgoglio, generazione dopo generazione”. Lo afferma il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, in una nota, commentando l’esibizione delle Frecce Tricolori e la conclusione delle celebrazioni per il centenario del Palio del Golfo.

“Voglio esprimere i miei più sinceri complimenti a tutte le borgate che hanno dato il massimo, con determinazione e cuore, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita della gara e di tutti gli eventi del ricco programma di quest’anno. Le celebrazioni dell’edizione numero 100 resteranno indelebili: l’apertura con il “Simon Boccanegra” ai piedi dell’Amerigo Vespucci ci ha regalato un’emozione senza tempo; lo spettacolo di droni, fontane luminose e fuochi d’artificio musicali ha trasformato il nostro golfo in un palcoscenico di meraviglia; i concerti dal vivo, le degustazioni e i tanti eventi diffusi hanno animato la città, avvolta da una partecipazione straordinaria di cittadini e visitatori. A chiudere queste giornate indimenticabili, oggi le Frecce hanno dipinto il cielo di orgoglio nazionale, salutando il nostro centenario. Questo Palio – conclude il sindaco – ha dimostrato, ancora una volta, di essere il simbolo più autentico della Spezia: una festa che ci appartiene e che, oggi più che mai, ci unisce come spezzini. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a tutte le manifestazioni”.

