Golfo e città col naso all’insù: oltre 40mila spettatori per lo show delle Frecce Tricolori

Un cielo terso e un golfo gremito hanno fatto da cornice, oggi pomeriggio, all’esibizione delle Frecce Tricolori alla Spezia, giunte per celebrare i cento anni del Palio del Golfo, andato in archivio esattamente una settimana fa.

Solo nella zona della Passeggiata Morin e di Viale Italia, dove sono state allestite le tribune, si sono radunate circa 40mila persone. Ma il colpo d’occhio si estende ben oltre: appassionati e curiosi, muniti di fotocamere e smartphone, hanno trovato posto sulle alture, lungo le banchine, nei giardini e perfino dai balconi affacciati sul mare, trasformando l’intera città in un’enorme platea a cielo aperto.

Il rombo inconfondibile dei velivoli MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha scandito una sequenza mozzafiato di figure, passaggi radenti e manovre di gruppo, culminate nell’inconfondibile scia del tricolore italiano che ha avvolto il golfo. Tra applausi, esclamazioni e sguardi rapiti, lo spettacolo ha unito residenti e turisti in un unico momento di entusiasmo collettivo.

