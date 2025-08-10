I pacifisti spezzini nuovamente in piazza: “Per un mondo libero da armi nucleari”

“A 80 anni dai bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945) l’umanità è sull’orlo dell’abisso: le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, le svariate crisi armate aperte in giro per il mondo, le minacce incrociate… Si torna a parlare di guerra nucleare. Si invoca l’autonomia strategica sotto l’ombrello nucleare. Anche sul versante civile siamo in piena era di rinascita nucleare, che l’industria presenta come guidata dalla spinta verso l’azzeramento delle emissioni di carbonio. Qualcuno pensa possibile una guerra nucleare combattuta con armi atomiche a basso potenziale. Illusioni: le conseguenze sarebbero ugualmente catastrofiche. Inoltre si rispolvera la “dottrina della deterrenza”, cioè la minaccia costante di ricorrere alle armi nucleari contro potenziali avversari. Ma se si analizzano i fatti si vede che è insostenibile, inaccettabile e profondamente ingannevole: non garantisce sicurezza ma alimenta la corsa agli armamenti, la sfiducia fra gli Stati e il rischio concreto, anche per errore, di un conflitto sufficiente per devastare l’intero pianeta”. Lo affermano in una nota i membri della Rete spezzina Pace e disarmo, invitando la popolazione al presidio settimanale “Se vogliamo la pace prepariamo la pace”, giunto alla sua 156esima edizione, che si svolgerà lunedì 11 agosto 2025 alle 18 in Piazza Mentana.

“Nel 2024, i nove Stati dotati di armi nucleari hanno speso più di 100 miliardi di dollari per mantenere e modernizzare gli arsenali nucleari, con un aumento di circa l’11% rispetto all’anno precedente. Le risorse investite in armi nucleari – sottolineano i pacifisti spezzini – potrebbero essere utilizzate per priorità più significative che garantiscano la vera sicurezza delle persone. Miliardi di euro, anche “nostri”, vengono silenziosamente trasferiti verso progetti militari che nessuno ha votato e che pochi conoscono. È un affronto alla democrazia che ai cittadini e ai legislatori non sia permesso sapere con precisione quante e quali armi nucleari di altri Paesi siano ospitate nel proprio territorio o quanto delle loro tasse viene speso per esse.

Tanti pensano che il pericolo nucleare sia una realtà lontana, ma le basi Nato sul nostro territorio ospitano il maggior numero di testate atomiche Usa in Europa, ad Aviano (Pordenone) e Ghedi (Brescia). Ma tutto questo è lontano dalla volontà della gran parte dell’opinione pubblica. La maggioranza del mondo sta scegliendo un’altra direzione: 98 Stati, sostenuti da oltre 700 organizzazioni della società civile, hanno firmato e ratificato il Trattato delle Nazioni Unite sulla messa al bando delle armi nucleari (TPNW), entrato in vigore quattro anni fa. Esso è frutto dell’impegno della società civile ed è lo strumento per porre fine alla minaccia delle armi nucleari, eliminandole dal nostro pianeta”.

