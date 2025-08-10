Il pre-campionato dello Spezia si chiude con una vittoria. Artistico e Soleri battono il Sestri

Si chiude con una vittoria in extremis il pre-campionato dello Spezia, in campo tra otto giorni per il primo impegno ufficiale, in Coppa Italia contro la Sampdoria. Una rete di Gabriele Artistico nel primo tempo e il sigillo finale, su calcio di rigore, di Edoardo Soleri, in campo per mezz’ora nella ripresa in una inedita coppia con Halid Djankpata. Assente Daniele Verde, fuori dai piani tecnici, in tribuna gli infortunati Vignali, Bandinelli, Cassata, Vlahovic e Lapadula, con anche Sarr.
Cronaca.