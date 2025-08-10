L’Albingaunia fa bella figura contro la Sanremese, Poggi: “Sacrificio e intensità, sono contento”

Albenga. “Senza l’impegno e la maglia sudata non si va da nessuna parte”. Un dogma fondamentale per l’Albingaunia, impartito da sempre dalla piazza e da mister Daniele Poggi. Il giovane allenatore ingauno, alla prima settimana di lavoro con il nuovo gruppo squadra, sta già intravedendo degli aspetti positivi. Soprattutto caratterialmente e a livello di dinamismo, i bianconeri non hanno affatto sfigurato contro la Sanremese: un 2-0 per i matuziani ma una partita che non è mai stata a senso unico.

“Avevo detto ai ragazzi che questa doveva essere una serata di festa, da godersi e capire cosa vuol dire giocare per l’Albenga – ha dichiarato Poggi -. Se lo sono meritati, hanno fatto qualcosa di straordinario e giocarci questa opportunità insieme a me e al mio fantastico staff”.

