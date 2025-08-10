Lettura dei contatori dell’acqua per 5mila unità familiari lunigianese

È partito il giro di letture dei contatori dell’acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nei comuni di Comano e Licciana Nardi (Ms). Le letture, che interesseranno oltre 5mila utenze, sono iniziate a fine luglio e si concluderanno entro il 29 settembre. È utile sapere che i tecnici incaricati per la lettura dei contatori di Gaia sono dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia e nome. In caso di assenza dell’utente, i tecnici lasciano un avviso cartaceo. La lettura avviene tramite il sistema della fotolettura, ovvero lo scatto di fotografie digitali del quadrante del contatore e della relativa matricola identificativa, con data e ora del rilievo e relative coordinate geografiche. Il sistema di fotolettura consente di arginare anche la minima percentuale di errori presenti nelle letture, nonché di documentare ed archiviare agevolmente i consumi dell’utente.

Da regolamento, il gestore è tenuto a effettuare due giri di letture all’anno, ma l’utente può comunque effettuare l’autolettura del contatore chiamando gratuitamente il numero 800-004200 e indicando i dati relativi alla lettura del proprio contatore. In alternativa è possibile fare l’autolettura via sms, inviando un messaggio al numero 3385009884 nel formato “codice lettura telefonico-spazio-lettura” (costo sms a seconda del proprio piano tariffario. Il codice di lettura telefonico di 16 cifre è riportato nella bolletta di GAIA, nella prima pagina). È possibile fare l’autolettura anche tramite l’APP, scaricabile da iOS e Android. Nella prima pagina della bolletta è indicato anche il periodo migliore affinché l’autolettura sia valida fin dalla fatturazione successiva. L’autolettura consente di evitare l’addebito in bolletta di cifre in acconto, e di accorgersi per tempo di eventuali consumi anomali, ad esempio provocati da una perdita d’acqua occulta. GAIA S.p.A. ricorda anche gli altri numeri verdi: 800-223377 per la consulenza agli utenti e 800-234567 per emergenze e guasti. Ricordiamo che sul sito web istituzionale di Gaia spa sono presenti le guide anche per la lettura degli smart meter.

