Luca Misculin e Fabio Genovesi alla Spezia: due voci d’autore per raccontare Mediterraneo e maestre di vita

Tornano col mese di settembre gli incontri letterari a Sunspace. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 15 settembre alle 18.30, con la presenza di Luca Misculin, giornalista de «Il Post» dal 2013, specializzato in tematiche legate alla migrazione e all’Europa. Nel corso degli anni ha ideato e curato podcast di successo come “La nave”, “La fine del mondo” e “L’invasione”. Nel suo ultimo libro, “Mare aperto”, Misculin racconta il Mediterraneo come un’immensa avventura umana, un mare che può rappresentare sia un ponte di inclusione sia un confine invalicabile tra Nord e Sud. Le sue parole sono emblematiche: “Quel pezzo di Mediterraneo può essere luogo di inclusione o enorme muro tra nord e sud. Sta a noi scegliere”. Il volume narra le storie millenarie di quelle terre e delle genti che da oltre 50.000 anni popolano le sponde tra Sicilia, Tunisia e Libia.

Il secondo incontro è previsto per mercoledì 24 settembre, sempre alle 18.30, con lo scrittore e collaboratore del Corriere della Sera, Fabio Genovesi. Nato e residente a Forte dei Marmi, Genovesi è noto per la sua versatilità e per aver collaborato con La Lettura, inserto culturale del quotidiano, oltre a essere stata la voce delle telecronache Rai del Giro d’Italia e Tour de France nel 2019. Nel suo romanzo “Mie magnifiche maestre”, l’autore rende omaggio alle figure femminili che hanno segnato profondamente la sua vita, raccontando donne quotidiane, concrete, portatrici di un sapere unico e travolgente, ben lontane da stereotipi idealizzati. Per partecipare agli eventi e prenotare un posto è possibile contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti. Telefono: +39 379 2007136.

Email: info@sunspace.it

