Marco Zunino, prosegue il momento magico: vittoria al “Brazzale” di Lonigo

Lonigo. Nonostante il periodo suggerisca di dedicarsi maggiormente ad attività rilassanti e magari balneari… In casa Arcobaleno c’è chi non ha nessuna intenzione di fermarsi!

È il caso di Marco Zunino che, reduce dall’ottimo quarto posto in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di Caorle, ha preso parte al 7° Meeting del Brazzale, tradizionale appuntamento internazionale in scena normalmente a Vicenza e quest’anno spostato sulla limitrofa Lonigo.

Gara “tranquilla”, passaggio ai 400 a ritmi non troppo sostenuti e al 2/3 di gara Marco ha rotto gli indugi andando a cercare il successo, puntualmente arrivato grazie alla sua arma preferita, il “cambio passo” sul rettilineo finale. Vittoria in 1.48.65, suo secondo miglior crono di stagione!

