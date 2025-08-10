Oltre 5mila followers su X, segui Cds!

Per alcuni è una finestra sul mondo, per altri strumento di aggiornamento, per altri ancora divertente vezzo serio o semi-serio. Per CDS è soprattutto uno spazio alternativo al normale quotidiano attraverso la piattaforma di microblogging più conosciuta e utilizzata del pianeta. Parliamo di X (ex-Twitter), social network nato come piattaforma di microblogging, dove gli utenti possono pubblicare e condividere brevi messaggi chiamati post. Diventa un follower del nostro quotidiano per rimanere in costante contatto con il giornale, leggere i titoli delle nuove news e trovare facilmente il link alla notizia e commentarle insieme a tutta la comunità dei lettori. Cosa aspetti? Seguici!

L’articolo Autista Atc aggredita, la solidarietà di Cattani e Crovara: “Occorre mettere in campo misure concrete” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com