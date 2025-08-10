‘Santa’: San Lorenzo, doppia festa per il Patrono e la nomina di don Valerio parroco

Il protagonista della festa è senza dubbio il Patrono, ma oggi a San Lorenzo della Costa c’era un motivo in più per festeggiare: la nomina di don Valerio Traverso, che era già amministratore, a parroco, incarico che manterrà anche a San Siro. La festa come sempre solenne con una processione arricchita dai meravigliosi crocifissi delle Confraternite di San Lorenzo e di Ruta. E poi la Filarmonica Colombo che accompagna il corteo. Numerosissimi i fedeli. E poi le autorità cittadine, con i comandanti della Compagnia Carabinieri Luca Canale e del Circomare Salvatore Amenta, sempre molto presenti nella vita cittadina. E ancora il sindaco Guglielmo Caversazio; della apprezzatissima vice Fabiola Brunetti; membri della maggioranza e opposizione consigliare. Ma la festa di San Lorenzo sono anche gli stand gastronomici che hanno servito centinaia di persone. E poi il ramadan, storica sparata e l’atteso – dopo il rientro in chiesa della processione – spettacolo pirotecnico.

