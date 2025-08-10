‘Santa’: visita guidata al Trittico di San Lorenzo

Da Matteo Bavestrello

Mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 17.45 presso la Chiesa di San Lorenzo della Costa (frazione collinare di S. Margherita Ligure), visita guidata gratuita al “Trittico di Sant’Andrea” -uno degli esempi più significativi della pittura dei Primitivi fiamminghi in Liguria- con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Margherita Ligure.

Questa importante opera d’arte, dipinta nella città fiamminga di Bruges nel 1499 -come attesta una scritta sul retro- rappresenta una preziosa testimonianza dei rapporti economici ed artistici tra le Fiandre e Genova. L’opera venne stata donata alla chiesa da Andrea della Costa, originario del paese ed emigrato a Bruges dove a fine quattrocento sposò Agnese Adorno, figlia di una facoltosa e nobile famiglia genovese ivi residente ed inserita nel tessuto sociale e politico delle Fiandre dell’epoca.

