Seguici anche su Telegram, nel nostro canale tutte le breaking news in tempo reale

Le news di Città della Spezia da tempo sono sbarcate su Telegram. E’ infatti possibile l’iscrizione al canale “Città della Spezia”, dove in tempo reale l’altra saranno pubblicate solo le più importanti notizie della giornata, selezionate dalla redazione.

Sarò sommerso di notifiche? La comodità dell’iscrizione al canale Telegram di Città della Spezia è principalmente proprio quella di ricevere le notifiche delle notizie più importanti in tempo reale. Un servizio che riteniamo molto importante per i nostri lettori, basti pensare a notizie come quelle relative alle allerte meteo, a incidenti, blocchi del traffico… ma anche ultim’ora di sport o di attualità. Proprio in considerazione dell’importanza dell’attenzione e del tempo dei lettori gli articoli che condivideremo su Telegram saranno solamente quelli che riteniamo possano essere di vostro interesse o di vostra utilità nell’immediato della pubblicazione sul nostro quotidiano. Rimane comunque la possibilità di silenziare le notifiche del canale e di leggere a fine giornata la “mini selezione” degli articoli più importanti. Infine c’è ovviamente l’opportunità di disiscriversi dal canale, con un semplice tocco dell’indice sullo schermo del vostro smartphone. Tanto vale provare, no?

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com